岐阜県土岐市で1月、路上生活する男性＝当時（58）＝の異変を知らせる119番を受けながら救急車を出動させず死亡させたとして、業務上過失致死容疑で書類送検された30〜50代の男性消防士3人について、岐阜地検は24日、嫌疑不十分で不起訴処分とした。「男性が通報時に既に死亡していた可能性が排斥できない」などとしている。当時、3人は土岐市消防本部北消防署に所属。1月13日午後6時10分ごろ、119番を受けたのに救急隊を出動