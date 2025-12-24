世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の献金問題に取り組む全国統一教会被害対策弁護団は24日、元信者らが教団に損害賠償や慰謝料を求めた集団調停のうち、教団が元信者1人について約5600万円を支払う内容で、東京地裁で成立したと明らかにした。集団調停が成立したのは5件目で計183人、総額約37億3600万円となった。