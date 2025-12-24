電通グループは24日、かつて本社ビルとして使っていた東京都中央区銀座の「電通銀座ビル」を売却すると発表した。約300億円の譲渡益を見込む。売却先や売却金額は非公表。売却で得られる資金の使い道は検討中としている。引き渡しは来年1月30日の予定。ビルは1933年から67年まで本社だった。直近では関連広告団体や公益財団法人がオフィスとして利用していたが、現在は使われていない。