【漫画】本編を読む『家事は女の仕事だろ？共働きなのに何もしない20歳上の夫』（うみこ/KADOKAWA）は、年の差婚で始まった結婚生活が、価値観の相違によって揺らいでいく様子を描いた物語だ。シングルマザーの家庭で育った主人公・りこは、頼もしさと安心感にひかれて、20歳年上の夫・一郎と結婚する。しかし、互いに働いているにもかかわらず一郎は家のことを何もせず、新婚早々にすれ違いが表面化。さらに亭主関白ぶりがエ