FC町田ゼルビアは24日、「懲罰の件について」と題した声明を発表した。町田は23日、黒田剛監督およびクラブに対してJリーグより懲罰が科されたことを報告。黒田監督による選手やスタッフ等への不適切な発言が懲罰対象となり、監督本人およびクラブに対してけん責処分が科されたことを明かした。対象事案については「自らの意向に沿わない選手がいれば、造反者といった表現を用いて排除する意図を持った発言や、練習中に選手