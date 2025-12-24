レギュラーガソリンの平均小売価格が、7週連続で値下がりしました。経済産業省が24日に発表した22日時点の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり先週と比べて1円70銭安い158円でした。2021年8月以来、およそ4年4か月ぶりの安値水準となりました。年末のガソリン暫定税率の廃止に伴う政府の補助金増額などが、値下がりの要因です。石油情報センターは、原油価格が値下がりの傾向にあることから、「ガソリン価