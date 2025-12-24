ドジャースは２１世紀初となるワールドシリーズ３連覇へ、着々と戦力を整えている。今オフはメッツからＦＡとなっていた守護神のディアスを獲得。最大のウイークポイントだったブルペンを大幅に強化した。もはや死角が見当たらないようにも映るが、?爆弾?は内部に潜んでいるとの見方もあるようだ。ＭＬＢの報道にも手厚いスペインの大手紙「マルカ」（電子版）は、２３日（日本時間２４日）までに「ムーキー・ベッツがデーブ・