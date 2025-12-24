会長のセクハラ疑惑などが週刊誌で報じられていた東海テレビ放送が、調査委員会の報告書を公表しました。 【写真を見る】会長の“セクハラ疑惑”などが週刊誌で報じられた東海テレビ 調査委員会は“セクハラには該当しない”と判断 行動自体が｢極めて不適切｣ 東海テレビ放送の小島浩資会長は、会食の場で女性に対してセクハラをした疑いなどを週刊誌で報じられ、東海テレビ放送は弁護士らを含む調査委員会の報告書を先ほど公表し