ミュージカル俳優のチョン・ホジュンが、元恋人への暴行容疑について不起訴処分を受けたことを明らかにした。【関連】性病に暴力、チョン・ホジュンの元カノが主張チョン・ホジュンは12月24日、自身のインスタグラムを更新し、「この7カ月間、事実とは異なる主張によって深刻な誤解とレッテルを背負って生きてきた」と切り出した。今年5月、元恋人がチョン・ホジュンから暴行を受けたとSNSに投稿。この暴露を受け、チョン・ホジュ