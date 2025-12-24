空間に優しく広がる香りと、ゆらゆらと揺れる炎が心を落ち着かせてくれるキャンドル。寒い冬のおうち時間に、癒しをもたらしてくれるはず。? 飾って火を灯して、二度楽しめるキャンドルオーナメントとして飾れるキャンドルセット。心地よい香りが空間全体にほんのりと広がる。上から時計回りに、φ7×H4.5cm、φ6.5×H3cm、φ6×H4.5cm \5,940（honey flamingo/ジェネラルファニシングスアンドコー TEL. 03-6432-9910）? 豊かさと