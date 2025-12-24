太田龍之介選手2025年1月 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、FW・太田龍之介選手(23)がJ2のヴァンフォーレ甲府へ期限付き移籍すると発表しました。 太田選手はファジアーノU-18から明治大を経て2024シーズンにファジアーノに加入。 2025年シーズンは岡山で1試合に出場するも、5月にJ3の栃木SCへ期限付き移籍。その後栃木では主にフォワードとしてリーグ戦25試合