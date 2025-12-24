田中雄大選手2024年11月 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、MF・田中雄大選手(26)がJ2のサガン鳥栖へ完全移籍すると発表しました。 田中選手は早稲田大から2022シーズンにファジアーノに加入すると、ルーキーイヤーには5ゴールを奪うなど活躍し、同期入団の本山遥選手や現在オランダ1部で活躍する佐野航大選手らとともにJ2リーグ3位の原動力となりました。 その