学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「ロハス」はなんの略語？「ロハス」はなんの略か知っていますか？「LOHAS」と表記されることもありますよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「lifestyles of health and sustainability」を略した言葉でした！ロハス