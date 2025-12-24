スマートはいかにして生まれたのか今年初め、スマートは新型の小型2人乗り車を開発中だと発表した。同ブランドが30年前に創設された際の「原点」への回帰と言えるだろう。【画像】スマート最後の2人乗り小型車【フォーツーとフォーフォーを詳しく見る】全35枚収益性の確保には苦労したようだが、新型車の開発プロセスは初代『シティクーペ』よりもはるかに順調に進んでいる。スマート誕生の経緯を、当時のAUTOCARの記事とともに