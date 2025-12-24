男性3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」のボーカル大森元貴（29）が24日、自身のインスタグラムを更新。ドイツでクリスマスを楽しむ様子を披露した。大森はクリスマスツリーとドイツの国旗の絵文字を添え、赤髪でサングラスをかける自身のショットをアップ。さらにクリスマスムードたっぷりのドイツの街並みを歩く様子やメンバーの若井滉斗、藤澤涼架と飲み物を飲む様子などさまざまなオフショットを披露した。3人は日本テレ