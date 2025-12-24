巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（中大）が、出身地である群馬県・館林市の市役所を訪問した。同市の伝説の“球場”に縁を感じ、飛躍を誓った。地元には、かねて巨人にまつわる“逸話”があった。同市の分福球場は１９３６年９月に巨人がキャンプを張り猛練習を行った。これをきっかけにして巨人は、ＮＰＢ初年度となった同年秋に初優勝を飾った。“不屈のＧ魂誕生の地”として伝説になり、今も地元で語り継がれている。