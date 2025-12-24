男子ゴルフの国内ツアーで最多の通算94勝を挙げている尾崎将司（おざき・まさし）さんがS状結腸がんのため23日、午後3時21分に死去した。78歳だった。「ジャンボ尾崎」の愛称でゴルフ界をけん引したレジェンドの訃報を受け、石川遼（34）がコメントを発表した。以下、石川のコメント全文。尾崎将司さんのご逝去を悼み、心よりご冥福をお祈り申し上げます。ジャンボさんには数えきれないほど多くのことを教えていただきました