ダウンタウンの新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」が24日、浜田雅功（62）のコンテンツ配信をスタートすると発表した。26日には、浜田が開催中の個展「浜田雅功展『空を横切る飛行雲』」のために100点の作品を描く過程を撮影したドキュメンタリー映像『浜田雅功と黒い線』を配信する。浜田がみせる画家としての顔が注目される。また、29日には浜田の過去作品が配信スタート。MBS「ごぶごぶ」や読売テレビ「浜