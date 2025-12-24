首都高速道路株式会社が24日、記者会見を開き、10％値上げ案を公表した。2026年10月からの値上げを予定している。【映像】車種区分ごとの値上げ案、距離別料金グラフ寺山徹社長は会見で、「昨今の急激な労務費・材料費の高騰や、老朽化対策、大雪などの災害対応など弊社を取り巻く環境は厳しさを増していいて、維持管理コストの上昇への対応が喫緊の課題になっている」として、値上げへの理解を求めた。1kmあたりの料金を10