大阪・関西万博来場者の都道府県別上位日本国際博覧会協会は24日、大阪・関西万博来場者の居住地別割合を公表した。都道府県別では大阪が41.2％で最も多く、兵庫12.8％、東京8.0％、愛知4.9％、京都4.6％と続いた。海外からの来場者は全体の5.2％で、開幕前に想定していた12％超の半分以下にとどまった。一般来場者2557万人のうち、入場手続きなどのために登録した個人情報「万博ID」から推計した。国内の地域別に見ると、多