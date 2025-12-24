ガールズバンドSILENTSIRENのボーカルの吉田菫（32）が23日深夜放送のテレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」（火曜深夜2時）に出演。好意を持っていた異性に急に冷めてしまう“蛙化”する行動を明かした。吉田は「ペンとかお箸の持ち方が独特すぎる人とか、貧乏ゆすり、デートのときとかされてたら…貧乏ゆすりでテーブルが揺れてたりしたら結構引くかも」と語った。猫のキャラクター、ササキの声を担当する霜降り明星の粗品は