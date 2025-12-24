「龍が如く」作中の名シーンを再現したフォトスポットなど、見どころが満載！【写真を見る】「龍が如く」のキャラクターたちに囲まれて、結婚式の擬似体験ができる企画も実施2025年12月8日で20周年を迎えた人気ゲーム「龍が如く」シリーズ。その世界観を堪能できる展示会「冠婚葬祭展」の東京会場が12月22日をもって幕を下ろした。続く大阪会場(2026年2月6日〜)の開催も待たれるなか、本稿では東京会場の現地レポートをお届け。フ