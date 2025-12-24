言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見難解に見えるかもしれませんが、共通点を見いだすことで問題は円滑に解決できます。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□□きっさたん□□□□□□かい答えを見る↓↓↓↓↓正解：じゅん正解は「じゅん」でした。▼解説それぞれの言葉に「じゅん」を入れると、次のようになります。じゅんきっさ（純喫茶）た