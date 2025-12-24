Photo: 小原啓樹 ギズモードのオンラインストア「GIZMART」の第2弾アイテムは、海外ガジェット。中国のAIガジェットメーカーMEIZUから登場した、日本未発売のスマートグラス「StarV Air 2」。こちらがGIZMARTで購入できるようになりました。 【AI・ARスマートグラス】StarV Air2 84,915円 超早割限定価格（15％OFF） CoSTORYで購入 スマートグラスの新