¥µ¥ó¥¿¤Î¥½¥ê¤ò°ú¤¤¤ÆÎ¥Î¦¡ª¥É¥Ð¥¤¤Î¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¤¬?¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ?¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÏÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç¤¹¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÁ°Êý¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê¥È¥Ê¥«¥¤¤Î³Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥ó¥¿¤Î¾è¤Ã¤¿¥½¥ê¤ò¥í¡¼¥×¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÎ¥Î¦¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï»ë³Ð¸ú²Ì(VFX)¤ò¶î»È¤·¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤â¼Â¼Ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë