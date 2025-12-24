「まさにその通り」絶賛の声が相次ぐ女優の北川景子がXで「美的GRAND ベストビューティウーマン賞」を受賞した際のオフショットを披露し、その圧倒的な美しさがネット上で大きな反響を呼んでいる。北川は「美的GRANDベストビューティウーマン賞を頂きました〜」と報告。「2025年は皆様にお会いできる機会が多く嬉しかったです！仕事納めまで頑張ります」と綴り、ジョルジオ アルマーニのシックな黒のドレスに、ミキモトのジュ