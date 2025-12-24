ビール大手のサッポロホールディングスは、サッポロファクトリーなどを所有するサッポロ不動産開発の株式を投資ファンドなどに売却すると発表しました。サッポロホールディングスは１２月２４日、サッポロファクトリーなどを所有するサッポロ不動産開発の株式を売却すると発表しました。得た資金をビール事業などに投入し、さらなる資本収益の向上を目指すとしています。金額は４７７０億円で