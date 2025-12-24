かつて告発者さがしを行った兵庫県が、報道機関などへの外部通報も保護対象になると要綱に明記しました。去年、兵庫県の斎藤元彦知事がパワハラなどの疑惑で告発を受けた問題では、県による“告発者さがし”が行われ、文書を報道機関などに送った元県民局長が“通報者”と特定されました。今年３月、県の第三者委員会は文書は公益通報者保護法の「外部通報」にあたるとしたうえで、一連の告発者さがしを違法と結論づけました