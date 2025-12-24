路上で高齢の女性が倒れているのがみつかり、警察はひき逃げ事件として捜査しています。１２月２４日午前６時すぎ、京都市北区の路上で「人が倒れている」と通行人から警察に通報がありました。かけつけた警察官が、通報があった場所から北に約２００ｍ離れた路上で、頭から血を流した高齢の女性が意識不明の状態で倒れているのを発見しました。女性は、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、現場の状況や女性の傷