大阪地検特捜部が捜査した不動産会社プレサンスコーポレーションの業務上横領事件で、大阪高検は24日、無罪が確定した元社長から特別公務員暴行陵虐などの疑いで告発された当時の特捜部主任検事を、嫌疑なしで不起訴処分とした。