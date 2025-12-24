都市部の子育て家庭を支援する施設のイメージ図（NPO法人「SOS子どもの村JAPAN」提供）都市部の子育て家庭の孤立を防ぐため、福岡市のNPO法人「SOS子どもの村JAPAN」は、拠点となる施設の建設を目指している。親子の相談機関やヤングケアラーが過ごすサロンなどを集約し、切れ目のない支援を狙う。団体によると、こうした施設は全国的に珍しく「都市部の家庭支援のモデルケースにしたい」としている。団体は2006年に設立。10年