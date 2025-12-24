経団連は２４日、大手企業の冬のボーナス（賞与・一時金）の妥結結果を発表し、平均妥結額は前年比８・５７％増の１００万４８４１円だった。１００万円を超えたのは比較可能な１９８１年以降初めてで、プラスは４年連続となった。原則として従業員５００人以上の企業を対象に、２２業種１６４社（約９７・３万人）の妥結結果を集計した。前年と比較できる２１業種のうち、１５業種が前年を上回った。製造業は前年比１０・０