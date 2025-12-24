大相撲の大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が２４日、千葉・松戸市の部屋で行われた朝稽古で、初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）へ向けて、四股やぶつかり稽古で汗を流した。２０２５年は１月の初場所で綱取りに挑むも負け越し。９月の秋場所で痛めた右膝のけがにも苦しんだ。今年は２ケタ勝利が一度もなく「悔しい１年。勉強にも経験にもなった」と話した。２０２６年のスタートとなる初場所へ向けては「悪いこともあれ