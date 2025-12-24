【女子旅プレス＝2025/12/24】東京都多摩市の「サンリオピューロランド」では、スペシャルイベント「カラフルピューロランド」を、2026年1月16日（金）から3月16日（月）まで開催する。【写真】ピューロ、シナモロール主役の新アトラクションが誕生◆推し色とキャラで彩られる「カラフルピューロランド」同イベントは、“色”をテーマに、ピューロランドのキャラクターたちがそれぞれの色を背負って登場し、推し色で楽しむフォトス