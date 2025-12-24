佐藤龍之介選手 サッカー・J1ファジアーノ岡山のMF・佐藤龍之介選手(19)が、岡山への育成型期限付き期間が満了となりJ1のFC東京へ復帰することが決まりました。 佐藤選手は2025年シーズンにFC東京から期限付き移籍でファジアーノに加入。 豊富な運動量と抜群の得点センスで出場機会をつかむと、リーグ戦28試合（スタメンは22試合）に出場し、チームトップの6ゴールをあげるな