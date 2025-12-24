田上大地選手 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、DF・田上大地選手(32)との来季の契約を更新したと発表しました。 田上選手は2024シーズンに当時J1の新潟からファジアーノに加入。 2025年シーズンはセンターバックとしてリーグ戦31試合（スタメン31試合）に出場。自身3度目の挑戦となったJ1の舞台で、経験に裏打ちされた出足の素早い守備と高い統率力を発揮し、ファジアӦ