藤田息吹選手 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、MF・藤田息吹選手(34)との来季の契約を更新したと発表しました。 藤田選手は2024シーズンにJ2の山形からファジアーノに加入。 2025年シーズンは主にボランチとしてリーグ戦27試合（スタメン27試合）に出場。特徴である中盤でのボール奪取能力をJ1の舞台でも発揮し、木山監督が求める「アグレッシブなサッカー」をピッチ