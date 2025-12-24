『tiny desk concerts JAPAN 岡村和義』ライブの模様 岡村靖幸、斉藤和義によるユニット・岡村和義が出演する『tiny desk concerts JAPAN 岡村和義』がNHK総合で12月30日（午前2時31分〜）に放送される。アメリカ発、世界的な音楽ブームを巻き起こした「tiny desk concerts」の日本版『tiny desk concerts JAPAN』。普段は大規模な会場を熱狂させる二人の巨匠が、NHKのオフィスの一角という極めて異質な、親密な空