ユーロドル一時１．１７８０レベル、ややドル高方向にレンジ広げる＝ロンドン為替 ロンドン序盤、クリスマスイブの閑散とした相場展開のなかで、ユーロドルは一時1.1780レベル、ポンドドルは1.3503レベルなどに本日の安値を広げている。ややドル買いの動きが入っている。両通貨ペアの本日これまでのレンジは、ユーロドルは1.1780-1.1808、ポンドドルは1.3503-1.3534と小動き。 EUR/USD1.1784GBP/U