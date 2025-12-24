山形県内の最新のレギュラーガソリン平均小売価格が24日、発表され、1リットル当たり164.7円で、前の週から0.6円値下がりしました。6週連続の値下がりです。資源エネルギー庁が発表した12月22日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットル当たり164.7円で、前の週より0.6円値下がりしました。これで値下がりは6週連続となります。一方で全国平均の価格と比べると6.7円高く、全国で3番目の高値と