１２日、新たなガス放出が始まった大慶油田の喇馬甸貯蔵庫。（ハルビン＝新華社配信）【新華社ハルビン12月24日】中国黒竜江省の大慶油田にある中国初の天然ガス地下貯蔵庫、喇嘛甸貯蔵庫がこのほど、冬季のエネルギー供給を確保するため、新たなガス放出を開始した。今回の供給では、8400万立方メートルの放出を計画している。16日までの累計注入・放出量は50億立方メートルを超え、連続稼働日数は1万8千日以上に達した。一般