レギュラーガソリンの価格が先週より下がりました。1リットルあたり158円と、およそ4年4か月ぶりの安値水準です。おととい時点の全国レギュラーガソリン平均小売価格は先週より1円70銭安い、1リットルあたり158円となりました。7週連続の値下がりで、2021年8月以来、およそ4年4か月ぶりの安値水準です。価格調査をしている石油情報センターによりますと、▼政府が段階的に拡大している補助金の効果に加えて、▼ロシアとウクライナ