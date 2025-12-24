自動車部品の製造を委託した下請け事業者に不当に返品したなどとして、公正取引委員会は24日、部品メーカー「東洋電装」（東京）の下請法違反を認定し、再発防止を求めて勧告した。同社は2019年にも勧告を受けていた。公取委によると、23年12月〜今年4月、27業者に対し、納入時に品質検査をしていないか、検査で瑕疵を見つけられなかったにもかかわらず、製品に問題があったなどとして計約560万円分を返品した。また遅くとも