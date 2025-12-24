きょう（２４日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比６８円安の５万０３４４円と４日ぶりに小反落。クリスマスに絡み海外マネーの参戦が見込みにくく、売買代金がいよいよ細ってきた。きょうは９月２日以来となる４兆円台割れとなった。もっとも、流動性が低下したところを見計らって先物主導で売りを仕掛けるような動きもみられない。日経平均は朝方こそ前日の米株高に追随して買い優勢でスタートしたもの