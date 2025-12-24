¾å¿·ÅÅµ¡¤Ï12·î23Æü¤Ë¡¢¥Ï¥¦¥¹¥É¥¥¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¤òµÛ¼ýÊ¬³ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾µ·Ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡¢DO¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡üµþÅÔ¡¦ÆàÎÉÃÏ°è¤ÇÃÏ¸µ¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¹â¤¤Çä¾å¹â¤ò¥­¡¼¥×¥Ï¥¦¥¹¥É¥¥¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¤Ï¡¢Ìó30Ç¯¤Î¶ÈÎò¤òÍ­¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µþÅÔ¡¦ÆàÎÉÃÏ°è¤ÇÃÏ¸µ¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¾ï¤Ë¹â¤¤Çä¾å¹â¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¿·ÅÅµ¡¤Ï´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥É¥ß¥Ê¥ó¥ÈÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Õ¥©