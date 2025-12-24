自民、日本維新の会、立憲民主、公明4党が開いた「給付付き税額控除」に関する実務者協議＝24日午後、国会自民、日本維新の会、立憲民主、公明4党は24日、低所得者に税控除と給付を実施する「給付付き税額控除」を巡る実務者協議を国会内で開いた。自民は政府が年明け早期に「国民会議」を設置し、給付付き税額控除を含む社会保障と税の一体改革について議論したい意向だと説明し、政府と与野党の共同開催を提案した。立民と公明