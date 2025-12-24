お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶが、YouTubeチャンネル『もう久保田が言うてるから仕方ないやん〆』で23日に公開された動画に出演。『M-1グランプリ2025』の決勝戦を戦ったエバース(佐々木隆史、町田和樹)について語った。エバース(佐々木隆史、町田和樹)○『M-1』におけるネタ選びの難しさエバースが1本目に披露したネタについて、久保田は「完璧すぎる」と大絶賛。その一方で、「俺はやっぱり好きやし面白いし、いい