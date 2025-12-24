エマ・ストーンが主演し、ヨルゴス・ランティモスが監督を務めた映画『ブゴニア』より、丸坊主前の美しき主人公ミシェルや養蜂する誘拐犯など、先が読めない奇想天外な場面写真が一挙解禁された。【写真】撮影のために丸坊主になったエマ・ストーン本作は、『哀れなるものたち』で世界を魅了したヨルゴス・ランティモス監督が、『ミッドサマー』のアリ・アスターと『パラサイト 半地下の家族』製作陣をプロデューサーに迎え、