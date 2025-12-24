中森明菜の8年ぶりとなるクリスマス・ソング「Merry Christmas， My Heart（メリークリスマス・マイハート）」が、2025年12月23日に開催された8年ぶりのディナーショーで初披露された。さらに、本日12月24日のクリスマス・イブより、緊急配信がスタートしている。【動画】中森明菜からクリスマス・メッセージ中森明菜が、1982年のデビュー以来初めて作曲を手がけた「Merry Christmas， My Heart」。その作詞を担当したのは「HZ