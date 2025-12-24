マンチェスターＣが、今冬の移籍期間の注目の的となっているボーンマス所属のガーナ代表ＦＷアントワーヌ・セメニョ（２５）の獲得に乗り出したことが２４日までに明らかになった。英ＢＢＣが「ポジティブな前進を見せた」と報じた。セメニョは今季のイングランド・プレミアリーグで大躍進。マンチェスターＣ以外にもリバプール、マンチェスターＵ、チェルシー、トットナムが獲得に興味を見せ、ビッグクラブの関心を一身に集め